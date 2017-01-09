Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Zigzag2_R_Arrows - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1535
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
MetaQuotes Software Corp.
ZigZag Zigzag2_R com exibição de seus valores como ícones de fractal.
Os ícones são redesenhados de maneira semelhante aos topos do ZigZag original!
Fig.1. Indicador Zigzag2_R_Arrows
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16648
ZigZag_NK_Color_Price
Indicador ZigZag com etiquetas de preço dos valores dos picos do ZigZag.BrainTrend1Sig_Alert
Indicador de sinal semáforo BrainTrend1Sig_Alert com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.
Exp_XMACandles
O Expert Advisor Exp_XMACandles é plotado com base nas alterações dos sinais do oscilador XMACandles.ZigZag_XMACandles
ZigZag plotado sobre o indicador XMACandles.