実際の著者：
MetaQuotesソフトウェア社
値がフラクタルラベルとして表示されたZigzag2_Rです。
ラベルはオリジナルのジグザグの極値と同様に再描画されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16648
ZigZag_NK_Color_Price
ジグザグのピーク値の価格ラベルを持つジグザグです。BrainTrend1Sig_Alert
BrainTrend1Sig_Alertセマフォシグナル指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。
Exp_XMACandles
XMACandles指標のシグナルに基づいたExp_XMACandlesエキスパートアドバイザーです。ZigZag_XMACandles
XMACandles指標ローソク足に基づいたジグザグです。