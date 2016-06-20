Der echte Autor:

Gryb Alexander

Das Lagrange Interpolationspolynom wird verwendet um die Funktion der angegebenen Punkte zu ermitteln. Tatsächloich nimmt der Indikator die Koordinaten der Preispunkte zwischen input int ibegin und input int iend (diese werden als rote und blaue Linien in den Chart gezeichnet) und mit Hilfe der Lagrange Polynominterpolation berechnet er dann die Koordinaten der nächsten Punkte.

Bemerkungen:

iend-ibegin = der Grad des Polynoms. Wenn die Entfernung zwischen ibegin und iend gleich zwei ist, wird der Chart eine Parabel, wenn sie drei ist, wird es eine Hyperbel usw.



Indikator Eingabeparameter:

input uint inumPrognoz= 2 ; input uint ibegin= 0 ; input uint iend= 5 ;

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.11.2008.

Abb.1 Der Interpolation Indikator