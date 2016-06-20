und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interpolation - Indikator für den MetaTrader 5
- 1099
Der echte Autor:
Gryb Alexander
Das Lagrange Interpolationspolynom wird verwendet um die Funktion der angegebenen Punkte zu ermitteln. Tatsächloich nimmt der Indikator die Koordinaten der Preispunkte zwischen input int ibegin und input int iend (diese werden als rote und blaue Linien in den Chart gezeichnet) und mit Hilfe der Lagrange Polynominterpolation berechnet er dann die Koordinaten der nächsten Punkte.
Bemerkungen:
- iend-ibegin = der Grad des Polynoms. Wenn die Entfernung zwischen ibegin und iend gleich zwei ist, wird der Chart eine Parabel, wenn sie drei ist, wird es eine Hyperbel usw.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input uint inumPrognoz=2; // Anzahl von vorhergesagten Balken input uint ibegin=0; // Start Balken für die Analyse input uint iend=5; // Letzter Balken der Analyse
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.11.2008.
Abb.1 Der Interpolation Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1662
