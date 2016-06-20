CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Interpolation - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1099
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Gryb Alexander

Das Lagrange Interpolationspolynom wird verwendet um die Funktion der angegebenen Punkte zu ermitteln. Tatsächloich nimmt der Indikator die Koordinaten der Preispunkte zwischen input int ibegin und input int iend (diese werden als rote und blaue Linien in den Chart gezeichnet) und mit Hilfe der Lagrange Polynominterpolation berechnet er dann die Koordinaten der nächsten Punkte.

Bemerkungen:

  • iend-ibegin = der Grad des Polynoms. Wenn die Entfernung zwischen ibegin und iend gleich zwei ist, wird der Chart eine Parabel, wenn sie drei ist, wird es eine Hyperbel usw.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter                  |
//+----------------------------------------------+
input uint inumPrognoz=2;  // Anzahl von vorhergesagten Balken
input uint ibegin=0;       // Start Balken für die Analyse
input uint iend=5;         // Letzter Balken der Analyse

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.11.2008.

Abb.1 Der Interpolation Indikator

Abb.1 Der Interpolation Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1662

vaMA vaMA

Einfacher, geglätteter Indikator mit geringer Verzögerung basierend auf dem Prinzip der geglätteten Verschiebung unter Verwendung des EMA Preises durch Erhöhung der ersten 3 Aufträge

FullSSA FullSSA

Neu zeichnender Oszillator basierend auf der SSA.mqh singular transformation Funktions-Bibliothek

MUV_DIFF MUV_DIFF

Der schnelle Trendindikator:

MUV_NorDIFF_Cloud MUV_NorDIFF_Cloud

Der schnelle Trendindikator gezeichnet basieren auf zwei normalisierten XMUV gleitenden Durchschnitten.