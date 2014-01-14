CodeBaseSeções
Indicadores

Interpolation - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1656
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Gryb Alexander

A interpolação polinomial de Lagrange é utilizada para determinar as funções por pontos específicos. De fato, o indicador tem as coordenadas dos pontos de preços entre input int ibegin e input int iend (Eles são desenhados por linhas vermelhas e azuis no gráfico) e com a ajuda da interpolação polinomial de Lagrange calculam as coordenadas dos pontos seguintes.

Observações:

  • iend-ibegin = o grau polinomial. Isto é, se a distância entre ibegin e iend é igual a dois, em seguida, o gráfico será uma parábola; se três, será hipérbole, etc

Parâmetros de entrada do Indicador:

//+----------------------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR           |
//+----------------------------------------------+
input uint inumPrognoz=2;  // Número de barras previstas
input uint ibegin=0;       // Barras iniciais para a análise
input uint iend=5;         // Última barra para analisar

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.11.2008.

Fig.1 Indicador Interpolation

Fig.1 Indicador Interpolation

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1662

