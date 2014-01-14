Participe de nossa página de fãs
Interpolation - indicador para MetaTrader 5
- 1656
Autor real:
Gryb Alexander
A interpolação polinomial de Lagrange é utilizada para determinar as funções por pontos específicos. De fato, o indicador tem as coordenadas dos pontos de preços entre input int ibegin e input int iend (Eles são desenhados por linhas vermelhas e azuis no gráfico) e com a ajuda da interpolação polinomial de Lagrange calculam as coordenadas dos pontos seguintes.
Observações:
- iend-ibegin = o grau polinomial. Isto é, se a distância entre ibegin e iend é igual a dois, em seguida, o gráfico será uma parábola; se três, será hipérbole, etc
Parâmetros de entrada do Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+----------------------------------------------+ input uint inumPrognoz=2; // Número de barras previstas input uint ibegin=0; // Barras iniciais para a análise input uint iend=5; // Última barra para analisar
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.11.2008.
Fig.1 Indicador Interpolation
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1662
