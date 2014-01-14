Autor real:

Gryb Alexander

A interpolação polinomial de Lagrange é utilizada para determinar as funções por pontos específicos. De fato, o indicador tem as coordenadas dos pontos de preços entre input int ibegin e input int iend (Eles são desenhados por linhas vermelhas e azuis no gráfico) e com a ajuda da interpolação polinomial de Lagrange calculam as coordenadas dos pontos seguintes.

Observações:

iend-ibegin = o grau polinomial. Isto é, se a distância entre ibegin e iend é igual a dois, em seguida, o gráfico será uma parábola; se três, será hipérbole, etc



Parâmetros de entrada do Indicador:

input uint inumPrognoz= 2 ; input uint ibegin= 0 ; input uint iend= 5 ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.11.2008.

Fig.1 Indicador Interpolation