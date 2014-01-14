Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZigZag on Parabolic - indicador para MetaTrader 5
Este indicador se basa en el ZigZag, basado a su vez en el indicador Parabolic SAR . Esta es una versión avanzada del Zig-Zag marcando los valores extremos en un gráfico con menos retraso. El ZigZag estándar busca un nuevo valor extremo siguiendo la desviación porcentual del precio de un valor extremo anterior. Este nuevo indicador realiza un seguimiento del cruce de precio con el Parabolic SAR.
Parámetros de entrada:
- Step (default value = 0.02) — parámetros del indicador standard Parabolic SAR;
- Maximum (default value = 0.2) — más parámetros del indicador standard Parabolic SAR;
- ExtremumsShift (valor predeterminado = true) — si se muestran los valores verdaderos, extremos en su ubicación actual; Si son falsos, se muestran los valores extremos en los puntos de tiempo donde el indicador los localiza. Esto ayuda a mejorar el trabajo con los valores extremos.
Indicador SuperTrend trend.LRMA_Channel_trajectory
Indicador que construye la trayectoria de la regresión lineal y los puntos de desviación estándar.
Usa la interpolación polinómica de Lagrange para predecir el precio futuroDemand Index
El Índice de Demanda -Demand Index- combina precio y volumen de modo que, frecuentemente, indica cambios en el precio.