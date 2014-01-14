CodeBaseSecciones
Indicadores

ZigZag on Parabolic - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
2317
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

EarnForex

Este indicador se basa en el ZigZag, basado a su vez en el indicador Parabolic SAR . Esta es una versión avanzada del Zig-Zag marcando los valores extremos en un gráfico con menos retraso. El ZigZag estándar busca un nuevo valor extremo siguiendo la desviación porcentual del precio de un valor extremo anterior. Este nuevo indicador realiza un seguimiento del cruce de precio con el Parabolic SAR.

Parámetros de entrada:

  • Step (default value = 0.02) — parámetros del indicador standard Parabolic SAR;
  • Maximum (default value = 0.2) — más parámetros del indicador standard Parabolic SAR;
  • ExtremumsShift (valor predeterminado = true) — si se muestran los valores verdaderos, extremos en su ubicación actual; Si son falsos, se muestran los valores extremos en los puntos de tiempo donde el indicador los localiza. Esto ayuda a mejorar el trabajo con los valores extremos.

ZigZag on Parabolic

