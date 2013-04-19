CodeBaseРазделы
Индикаторы

Interpolation - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3715
(23)
Реальный автор:

Gryb Alexander

Интерполяционный полином Лагранжа применяется для определения функции по заданным точкам. По сути, индикатор берет координаты ценовых точек между input int ibegin и input int iend (на графике обозначены красной и синей линиями), и с помощью интерполяционного полинома Лагранжа вычисляет координаты последующих точек.

Замечания:

  • iend-ibegin = степень полинома. То есть, если расстояние между ibegin и iend равно двум, то графиком будет парабола, если трем - гипербола и т. д.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input uint inumPrognoz=2;  // Количество прогнозируемых баров
input uint ibegin=0;       // Стартовый бар для анализа
input uint iend=5;         // Финишный бар для анализа

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.11.2008.

Рис.1 Индикатор Interpolation

