Interpolation - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Gryb Alexander
Интерполяционный полином Лагранжа применяется для определения функции по заданным точкам. По сути, индикатор берет координаты ценовых точек между input int ibegin и input int iend (на графике обозначены красной и синей линиями), и с помощью интерполяционного полинома Лагранжа вычисляет координаты последующих точек.
Замечания:
- iend-ibegin = степень полинома. То есть, если расстояние между ibegin и iend равно двум, то графиком будет парабола, если трем - гипербола и т. д.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input uint inumPrognoz=2; // Количество прогнозируемых баров input uint ibegin=0; // Стартовый бар для анализа input uint iend=5; // Финишный бар для анализа
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.11.2008.
Рис.1 Индикатор Interpolation
