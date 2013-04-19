Реальный автор:

Gryb Alexander

Интерполяционный полином Лагранжа применяется для определения функции по заданным точкам. По сути, индикатор берет координаты ценовых точек между input int ibegin и input int iend (на графике обозначены красной и синей линиями), и с помощью интерполяционного полинома Лагранжа вычисляет координаты последующих точек.

Замечания:

iend-ibegin = степень полинома. То есть, если расстояние между ibegin и iend равно двум, то графиком будет парабола, если трем - гипербола и т. д.

Входные параметры индикатора:

input uint inumPrognoz= 2 ; input uint ibegin= 0 ; input uint iend= 5 ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.11.2008.

Рис.1 Индикатор Interpolation