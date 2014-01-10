请观看如何免费下载自动交易
Interpolation (插值) - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1803
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Gryb Alexander
使用拉格朗日插值多项式来根据指定点位确定功能. 实际上, 本指标使用价格点位的坐标, 即input int ibegin 和 input int iend (它们在图表上使用红线和蓝线标出), 然后在拉格朗日插值多项式的帮助下计算之后点位的坐标值.
注意:
- iend-ibegin = 多项式的级数. 也就是说, ibegin和iend之间距离等于2, 图表将显示抛物线, 如果等于3, 它将是双曲线, 以此类推.
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint inumPrognoz=2; // 预测的柱数 input uint ibegin=0; // 分析的起点柱 input uint iend=5; // 分析的终点柱
本指标首先于2008年11月15日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 插值指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1662
