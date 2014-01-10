真实作者:

Gryb Alexander

使用拉格朗日插值多项式来根据指定点位确定功能. 实际上, 本指标使用价格点位的坐标, 即input int ibegin 和 input int iend (它们在图表上使用红线和蓝线标出), 然后在拉格朗日插值多项式的帮助下计算之后点位的坐标值.

注意:

iend-ibegin = 多项式的级数. 也就是说, ibegin和iend之间距离等于2, 图表将显示抛物线, 如果等于3, 它将是双曲线, 以此类推.



指标输入参数:

input uint inumPrognoz= 2 ; input uint ibegin= 0 ; input uint iend= 5 ;

本指标首先于2008年11月15日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 插值指标