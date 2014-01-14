Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
vaMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1248
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El vaMA es un indicador elaborado bajo el sencillo principio de desplazamiento del precio, la EMA suavizada, los incrementos de las 3 primeras órdenes con un paso proporcional al período de suavizado. Entonces se consigue el indicador rápido alisado.
Parámetros de entrada del indicador:
input int vaMA_period=15; //Periodo input bool use_double_smooth=1; //Suavizado doble
El indicador vaZZ dibuja el ZigZag bajo el principio vaMA , los puntos extremos muestran dónde se pueden colocar las posiciones. En contraste con el ZZ estándar, no se redibuja, y el mínimo queda rezagado.
P.S.
"va" significa velocidad y aceleración
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1661
Campeonato de Trading Automático, versión 2011.Stochastic RVI
El Stochastic RVI es un Oscilador Estocástico estándar aplicado a los valores del indicador RVI (Relative Vigor Index) en lugar del precio.
Indicador que construye la trayectoria de la regresión lineal y los puntos de desviación estándar.SuperTrend
Indicador SuperTrend trend.