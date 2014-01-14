El vaMA es un indicador elaborado bajo el sencillo principio de desplazamiento del precio, la EMA suavizada, los incrementos de las 3 primeras órdenes con un paso proporcional al período de suavizado. Entonces se consigue el indicador rápido alisado.

Parámetros de entrada del indicador:

input int vaMA_period= 15 ; input bool use_double_smooth= 1 ;

El indicador vaZZ dibuja el ZigZag bajo el principio vaMA , los puntos extremos muestran dónde se pueden colocar las posiciones. En contraste con el ZZ estándar, no se redibuja, y el mínimo queda rezagado.

P.S.

"va" significa velocidad y aceleración