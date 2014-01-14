Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
cs2011 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1811
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este es el Asesor Experto correspondiente al Campeonato de Trading Automático 2011.
Utiliza las señales del indicador estándar MACD: cruce de la línea cero y reversión de la línea de señal; además, implementa una adición agresiva de posiciones hasta el volumen máximo. Está optimizado para EURUSD H1. El código del EA está escrito fuera del paradigma de la programación orientada a objetos, utiliza el indicador MACD y no necesita más archivos.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/611
El Stochastic RVI es un Oscilador Estocástico estándar aplicado a los valores del indicador RVI (Relative Vigor Index) en lugar del precio.Ease of Movement
El indicador técnico Ease of Movement -Facilidad de movimiento- muestra la relación que existe entre la tasa de cambio del precio y el volumen del mercado.
Indicador retrasado, sencillo y suavizado, dibujado bajo el principio de suavizar el desplazamiento con el precio EMA por incrementos de las 3 primeras órdenes.LRMA_Channel_trajectory
Indicador que construye la trayectoria de la regresión lineal y los puntos de desviación estándar.