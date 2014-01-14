CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

cs2011 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Igor Korepin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1811
Ranking:
(58)
Publicado:
Actualizado:
cs2011.mq5 (5.51 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este es el Asesor Experto correspondiente al Campeonato de Trading Automático 2011.

Utiliza las señales del indicador estándar MACD: cruce de la línea cero y reversión de la línea de señal; además, implementa una adición agresiva de posiciones hasta el volumen máximo. Está optimizado para EURUSD H1. El código del EA está escrito fuera del paradigma de la programación orientada a objetos, utiliza el indicador MACD y no necesita más archivos.

Campeonato de Trading Automático 2011 Asesor Experto Ganador cs2011

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/611

Stochastic RVI Stochastic RVI

El Stochastic RVI es un Oscilador Estocástico estándar aplicado a los valores del indicador RVI (Relative Vigor Index) en lugar del precio.

Ease of Movement Ease of Movement

El indicador técnico Ease of Movement -Facilidad de movimiento- muestra la relación que existe entre la tasa de cambio del precio y el volumen del mercado.

vaMA vaMA

Indicador retrasado, sencillo y suavizado, dibujado bajo el principio de suavizar el desplazamiento con el precio EMA por incrementos de las 3 primeras órdenes.

LRMA_Channel_trajectory LRMA_Channel_trajectory

Indicador que construye la trayectoria de la regresión lineal y los puntos de desviación estándar.