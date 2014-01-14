Este es el Asesor Experto correspondiente al Campeonato de Trading Automático 2011.



Utiliza las señales del indicador estándar MACD: cruce de la línea cero y reversión de la línea de señal; además, implementa una adición agresiva de posiciones hasta el volumen máximo. Está optimizado para EURUSD H1. El código del EA está escrito fuera del paradigma de la programación orientada a objetos, utiliza el indicador MACD y no necesita más archivos.