vaMA - индикатор для MetaTrader 5

vaMA - индикатор построенный на очень простом принципе смещения цены, сглаженной EMA, приращениями первых 3-х порядков с шагом, пропорциональным периоду сглаживания. Получается гладкий и быстрый индикатор.

Входные параметры индикатора:

input int vaMA_period=15;           //Период
input bool use_double_smooth=1;     //Двойная гладкость

vaZZ - индикатор рисующий ZigZag на принципе vaMA в точках экстремумов(коленях), который показывает где можно отправлять ордера. В отличии от стандартного ZZ, не перерисовывается и минимально отстаёт.

 

P.S.

"va" от velocity и accelerate)))

