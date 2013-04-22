Смотри, как бесплатно скачать роботов
vaMA - индикатор для MetaTrader 5
- 4389
vaMA - индикатор построенный на очень простом принципе смещения цены, сглаженной EMA, приращениями первых 3-х порядков с шагом, пропорциональным периоду сглаживания. Получается гладкий и быстрый индикатор.
Входные параметры индикатора:
input int vaMA_period=15; //Период input bool use_double_smooth=1; //Двойная гладкость
vaZZ - индикатор рисующий ZigZag на принципе vaMA в точках экстремумов(коленях), который показывает где можно отправлять ордера. В отличии от стандартного ZZ, не перерисовывается и минимально отстаёт.
P.S.
"va" от velocity и accelerate)))
Interpolation
Применение интерполяционного полинома Лагранжа для прогнозирования будущих ценFullSSA
Перерисовывающийся осциллятор, построенный на основе библиотеки функций сингулярного преобразования SSA.mqh