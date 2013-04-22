vaMA - индикатор построенный на очень простом принципе смещения цены, сглаженной EMA, приращениями первых 3-х порядков с шагом, пропорциональным периоду сглаживания. Получается гладкий и быстрый индикатор.

Входные параметры индикатора:

input int vaMA_period= 15 ; input bool use_double_smooth= 1 ;

vaZZ - индикатор рисующий ZigZag на принципе vaMA в точках экстремумов(коленях), который показывает где можно отправлять ордера. В отличии от стандартного ZZ, не перерисовывается и минимально отстаёт.

P.S.

"va" от velocity и accelerate)))