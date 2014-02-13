代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

vaMA - MetaTrader 5脚本

J.B | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1776
等级:
(33)
已发布:
已更新:
vama.mq5 (3.08 KB) 预览
vamacl.mq5 (4.03 KB) 预览
vazz.mq5 (3.06 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该 vaMA 是一款以价格简单位移原理绘制的指标, 平滑的 EMA, 前 3 个订单的递增与平滑周期成正比。之后我们得到了平滑以及快速的指标。

指标输入参数:

input int vaMA_period=15;           //周期
input bool use_double_smooth=1;     //双重平滑

该 vaZZ 是一款指标, 在 vaMA 指标的极值 (膝盖) 点上绘制之字形, 并显示您可以下单的位置。与标准 之字形 对比, 它不重绘并且滞后最小。

 

附言:

"va" 从 速度 加速)))

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1661

使用神经网络计算布林带宽度 使用神经网络计算布林带宽度

该 EA 以神经网络方法工作

盈利亏损计算器 盈利亏损计算器

盈利亏损计算器面板。当价位线移动, 或在输入域之中修改参数, 如入场价格, 手数, 盈利或亏损点数, 或存款货币时计算数据。

VM - 波动横量 VM - 波动横量

该脚本搜索蜡烛条尺寸的最大, 最小和平均值

NRTR 彩色线 NRTR 彩色线

NRTR 是 Nick Rypock 尾随逆势指标。