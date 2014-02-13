请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该 vaMA 是一款以价格简单位移原理绘制的指标, 平滑的 EMA, 前 3 个订单的递增与平滑周期成正比。之后我们得到了平滑以及快速的指标。
指标输入参数:
input int vaMA_period=15; //周期 input bool use_double_smooth=1; //双重平滑
该 vaZZ 是一款指标, 在 vaMA 指标的极值 (膝盖) 点上绘制之字形, 并显示您可以下单的位置。与标准 之字形 对比, 它不重绘并且滞后最小。
附言:
"va" 从 速度 和 加速)))
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1661
使用神经网络计算布林带宽度
该 EA 以神经网络方法工作盈利亏损计算器
盈利亏损计算器面板。当价位线移动, 或在输入域之中修改参数, 如入场价格, 手数, 盈利或亏损点数, 或存款货币时计算数据。