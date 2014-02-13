该 vaMA 是一款以价格简单位移原理绘制的指标, 平滑的 EMA, 前 3 个订单的递增与平滑周期成正比。之后我们得到了平滑以及快速的指标。

指标输入参数:

input int vaMA_period= 15 ; input bool use_double_smooth= 1 ;

该 vaZZ 是一款指标, 在 vaMA 指标的极值 (膝盖) 点上绘制之字形, 并显示您可以下单的位置。与标准 之字形 对比, 它不重绘并且滞后最小。

附言:

"va" 从 速度 和 加速)))