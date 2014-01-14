CodeBaseSecciones
Stochastic RVI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1503
(17)
Autor real:

Witold Wozniak

El Stochastic RVI es un scilador Estocásticor aplicado a los valores del indicador RVI (Relative Vigor Index) en lugar del precio.

El Oscilador Estocástico Estándar no es tan eficaz marcando los cambios de ciclos del mercado o con la volatilidad.. Utiliza un período fijo y no encaja con la duración del ciclo mercado en constante cambio. El Indicador Estocástico RVI no tiene tal problema y se adapta a la actual volatilidad del mercado.

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" . The simplest trading system for this indicator is equivalent to the one used with Stochastic Oscillator or RVI: main/signal lines crossover, zero line breakout, enter and exit to the overbought and oversold areas, the indicator divergencies with a price chart.

