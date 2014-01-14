Pon "Me gusta" y sigue las noticias
LRMA_Channel_trajectory - indicador para MetaTrader 5
Los puntos que muestra el indicador se basan en la regresión lineal. El periodo de la regresión se establece en el primer parámetro de entrada.
Para construir la trayectoria de la regresión lineal se utilizan dos arrays: LR_up dibuja la trayectoria de la parte ascendente y LR_down dibuja la trayectoria de la parte descendente. El ratio stdev_koef controla las líneas de desviación. Este indicador se ha creado para que los traders puedan poner fácilmente cualquier dato en lugar de los precios de apertura, cambiando el código en un solo lugar.
