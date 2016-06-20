CodeBaseKategorien
vaMA - Indikator für den MetaTrader 5
vaMA - Indikator für den MetaTrader 5

vama.mq5 (3.08 KB) ansehen
vamacl.mq5 (4.03 KB) ansehen
vazz.mq5 (3.06 KB) ansehen
Der vaMA Indikator wird nach dem einfachen Prinzip der Preisverschiebung, geglättetem EMA, Inkrement der ersten 3 Aufträge mit einem Schritt propotrional zur Periode der Glättung gezeichnet. Dann beziehen wir den geglätteten und den schnellen Indikator.

Indikator Eingabeparameter:

input int vaMA_period=15;           //Periode
input bool use_double_smooth=1;     //Doppelte Glättung

Der vaZZ Indikator zeichnet den ZigZag auf Basis des vaMA in den Extremppunkten (Knie) das anzeigt wann Sie Aufträge erteilen können. Im Gegensatz zum Standard ZZ wird er nicht neu gezeichnet und es gibt nur minimale Verzögerungen.

 

P.S.

"va" kommt von  velocity (Geschwindigkeit) und accelerate (beschleunigen))))

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1661

