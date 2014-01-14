Sistema de trading usando el semáforo F2a_AO indicador de señales.

Las señales tomadas del indicador son sujetas por los filtros adicionales. La dirección de la vela de cierre del timeframe mayor sirve como filtro.

El EA tiene dos parámetros de entrada para esta vela.

input ENUM_TIMEFRAMES Inp_Timeframe= PERIOD_D1 ; input uint TrendBar= 1 ;

Place F2a_AO.ex5 compiled file to the terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Debe considerarse que el archivo de librería TradeAlgorithms.mqh está diseñado para usar EAS por brokers que ofrecen spread distinto de cero y capacidad para establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente abriendo una posición. Otras variantes de esta librería pueden descargarse de https://www.mql5.com/es/code/1578.

Se han utilizado parámetros de entrada por defecto del EA durante las pruebas que se muestran a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del histórico de las ofertas en la tabla

Resultados de las pruebas en el 2011 del USDCHF H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas