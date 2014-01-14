El Klinger Volume Oscillator (KVO) fue desarrollado por Stephen Klinger. El KVO tiene dos características que a simple vista pueden contradecirse. Por un lado, es muy sensible a las señales de suelos y techos a corto plazo, pero al mismo tiempo muestra flujos de entrada y salida dinero a largo plazo con bastante precisión.



El indicador KVO se basa en los siguientes principios:



Un rango de precios es una medida de movimiento y el volumen indica la potencia de dicho movimiento. La suma High + Low + Close determina una tendencia. Hay acumulación cuando la suma del día actual excede la suma del día anterior; en caso contrario existe distribución. La tendencia actual se mantiene si las sumas son iguales entre sí; El volumen provoca cambios constantes en el precio intradía que indican potencia de compraventa. El KVO determina la fuerza del volumen por la diferencia entre el número de activos acumulados y distribuidos cada día. Una fuerza de volumen alta y creciente precede una tendencia alcista; a continuación ese valor, que se corresponde con los últimos coletazos de una tendencia alcista, y con el inicio de una tendencia bajista, disminuye gradualmente. Más adelante la fuerza del volumen vuelve a aumentar otra vez, mostrando acumulación, antes de que se forme el suelo; Después de la transformación de la fuerza de volumen en el oscilador que representa la diferencia entre la media móvil exponencial de 34 y 55 días con la línea de señal de 13 días, es bastante sencillo trazar la "fuerza de volumen" hacia el mercado y hacia afuera del mercado. La comparación de esta fuerza con el movimiento del precio puede revelar divergencias en los techos y en los suelos.



Klinger recomienda los siguientes conceptos básicos en el momento de aplicar el KVO:



Las señales más fiables aparecen en la dirección de la tendencia principal;

La señal más fuerte es una divergencia entre los nuevos techos y suelos del precio y el gráfico del indicador, especialmente en las zonas de sobrecompra/sobreventa;

En caso de tendencia alcista hay que comprar cuando el KVO baja a niveles muy bajos, por debajo de cero, y luego se vuelve hacia arriba y cruza la línea de señal. En caso de tendencia bajista se debe vender cuando el KVO sube a niveles muy altos, por encima de cero, luego se vuelve hacia abajo, y cruza la línea de señal.



Una vez más, recordemos que el KVO funciona bien durante las operaciones de trading que ocurren en la dirección de la tendencia, y es menos eficiente cuando se trabaja en contra de ésta.

Este indicador permite seleccionar de un conjunto de diez variantes distintas tanto el tipo de suavizado del histograma XKVO como la línea de señal:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".