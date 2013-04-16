CodeBaseРазделы
Индикаторы

NonLagAMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4088
(26)
Реальный автор:

edwinodus

NonLagAMA - это переработанный стандартный индикатор Moving Average, имеющий множество настроек по сравнению с последним и меняющий цвет при смене направления тренда.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input uint Length0=12;                    // Глубина усреднения NonLagAMA
input double Deviation=0;                 // Кол-во отклонений
input uint Filter=0;                      // Величина изменения цены, не учитываемая мувингом в пунктах
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Метод сглаживания
input uint Length1=12;                    // Глубина сглаживания                    
input int Phase1=15;                      // Параметр сглаживания
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Ценовая константа
input int Shift=0;                        // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;                   // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.01.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор NonLagAMA

Рис.1 Индикатор NonLagAMA

