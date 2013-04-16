Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
NonLagAMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4088
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
edwinodus
NonLagAMA - это переработанный стандартный индикатор Moving Average, имеющий множество настроек по сравнению с последним и меняющий цвет при смене направления тренда.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint Length0=12; // Глубина усреднения NonLagAMA input double Deviation=0; // Кол-во отклонений input uint Filter=0; // Величина изменения цены, не учитываемая мувингом в пунктах input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Метод сглаживания input uint Length1=12; // Глубина сглаживания input int Phase1=15; // Параметр сглаживания input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.01.2009.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор NonLagAMA
Семафорный стрелочный индикатор с использованием трех скользящих средних NavelEMA.NavelEMA
Классический EMA с линейной комбинацией ценовых таймсерий.
Индикатор усреднённой волатильности.BB_CCI_CrossOver
Индикатор паттернов. Он основан на сглаженном Commodity Channel Index и Bollinger Bands®.