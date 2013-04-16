Реальный автор:

edwinodus

NonLagAMA - это переработанный стандартный индикатор Moving Average, имеющий множество настроек по сравнению с последним и меняющий цвет при смене направления тренда.

Входные параметры индикатора:

input uint Length0= 12 ; input double Deviation= 0 ; input uint Filter= 0 ; input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.01.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор NonLagAMA