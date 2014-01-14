CodeBaseSeções
NonLagAMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1294
(26)
Em grande medida, NonLagAMA, é apenas um padrão fortemente processado pelo indicador Média Móvel, possuindo muitas configurações em relação ao último indicador e altera a cor quando muda a direção da tendência.

Parâmetros de entrada Indicador:

//+------------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+------------------------------------+
input uint Length0=12;                   // Profundidade da média NonLagAMA
input double Deviation=0;                // Desvio
input uint Filter=0;                     // Preço modifica o valor, não é considerado pela Média Móvel em pontos
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Método da média
input uint Length1=12;                   // Profundidade suavizada
input int Phase1=15;                     // Parâmetros suavizados
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // Preço constante
input int Shift=0;                       // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0;                  // Deslocamento vertical do indicador em pontos

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19.01.2009.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Fig.1 Indicador NonLagAMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1655

