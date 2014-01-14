Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NonLagAMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1294
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O autor do artigo:
edwinodus
Em grande medida, NonLagAMA, é apenas um padrão fortemente processado pelo indicador Média Móvel, possuindo muitas configurações em relação ao último indicador e altera a cor quando muda a direção da tendência.
Parâmetros de entrada Indicador:
//+------------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+------------------------------------+ input uint Length0=12; // Profundidade da média NonLagAMA input double Deviation=0; // Desvio input uint Filter=0; // Preço modifica o valor, não é considerado pela Média Móvel em pontos input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Método da média input uint Length1=12; // Profundidade suavizada input int Phase1=15; // Parâmetros suavizados input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Preço constante input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19.01.2009.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Fig.1 Indicador NonLagAMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1655
A Classe CCHOOnArray é projetada para calcular o Chaikin Volatility (CHV) sobre os buffers do indicator.Vo
Indicador de volatilidade média.
Um indicador de seta semáforo usando três Médias Móvies NavelEMA.IncFractalsOnArray
A classe CFractalsOnArray é destinada ao cálculo dos buffers dos indicadores Fractais.