O autor do artigo:

edwinodus

Em grande medida, NonLagAMA, é apenas um padrão fortemente processado pelo indicador Média Móvel, possuindo muitas configurações em relação ao último indicador e altera a cor quando muda a direção da tendência.

Parâmetros de entrada Indicador:

input uint Length0= 12 ; input double Deviation= 0 ; input uint Filter= 0 ; input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19.01.2009.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Fig.1 Indicador NonLagAMA