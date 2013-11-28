请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
edwinodus
在很大程度上，NonLagAMA 只是强处理标准移动均线指标，与最后的指标比较，里面有很多设置，以及趋势方向变化时自动改变颜色。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| INDICATOR INPUT PARAMETERS | //+-----------------------------------+ input uint Length0=12; // NonLagAMA 平均深度 input double Deviation=0; // 偏差 input uint Filter=0; // 价格变化值, 未考虑移动均线点数 input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 平均方法 input uint Length1=12; // 平滑深度 input int Phase1=15; // 平滑参数 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 价格常数 input int Shift=0; // 指标水平平移，单位柱线 input int PriceShift=0; // 指标垂直平移，单位点
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.01.2009.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 NonLagAMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1655
