代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

NonLagAMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2268
等级:
(26)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
nonlagama.mq5 (15.47 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

edwinodus

在很大程度上，NonLagAMA 只是强处理标准移动均线指标，与最后的指标比较，里面有很多设置，以及趋势方向变化时自动改变颜色。

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//| INDICATOR INPUT PARAMETERS        |
//+-----------------------------------+
input uint Length0=12;                   // NonLagAMA 平均深度
input double Deviation=0;                // 偏差
input uint Filter=0;                     // 价格变化值, 未考虑移动均线点数
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 平均方法
input uint Length1=12;                   // 平滑深度
input int Phase1=15;                     // 平滑参数
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // 价格常数
input int Shift=0;                       // 指标水平平移，单位柱线
input int PriceShift=0;                  // 指标垂直平移，单位点

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.01.2009.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 NonLagAMA 指标

图例.1 NonLagAMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1655

F2a_AO F2a_AO

箭头信号指标使用三个 NavelEMA 移动均线。

NavelEMA NavelEMA

价格序列线性组合的经典 EMA。

Vo Vo

平均波动指标。

BB_CCI_CrossOver BB_CCI_CrossOver

模式指标。它基于平滑 CCI (商品通道指数) 和 Bollinger Bands® (布林带).