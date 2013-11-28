真实作者:

edwinodus

在很大程度上，NonLagAMA 只是强处理标准移动均线指标，与最后的指标比较，里面有很多设置，以及趋势方向变化时自动改变颜色。

指标输入参数:

input uint Length0= 12 ; input double Deviation= 0 ; input uint Filter= 0 ; input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.01.2009.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 NonLagAMA 指标