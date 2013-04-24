CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Facebook!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Indicators

NonLagAMA - indicator for MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
7051
Rating:
(26)
Published:
Updated:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) view
nonlagama.mq5 (9.66 KB) view
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance

O autor do artigo:

edwinodus

Em grande medida, NonLagAMA, é apenas um padrão fortemente processado pelo indicador Média Móvel, possuindo muitas configurações em relação ao último indicador e altera a cor quando muda a direção da tendência.

Parâmetros de entrada Indicador:

//+------------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+------------------------------------+
input uint Length0=12;                   // Profundidade da média NonLagAMA
input double Deviation=0;                // Desvio
input uint Filter=0;                     // Preço modifica o valor, não é considerado pela Média Móvel em pontos
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Método da média
input uint Length1=12;                   // Profundidade suavizada
input int Phase1=15;                     // Parâmetros suavizados
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // Preço constante
input int Shift=0;                       // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0;                  // Deslocamento vertical do indicador em pontos

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19.01.2009.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Fig.1 Indicador NonLagAMA

Fig.1 Indicador NonLagAMA

Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/1655

F2a_AO F2a_AO

A semaphore arrow indicator using three NavelEMA Moving Averages.

NavelEMA NavelEMA

The classic EMA with the linear combination of price timeseries.

Vo Vo

The averaged volatility indicator.

BB_CCI_CrossOver BB_CCI_CrossOver

The indicator of patterns. It is based on the smoothed Commodity Channel Index and Bollinger Bands.