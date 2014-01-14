Descripción:

JFatlAcceleration mide la aceleración de la tendencia actual. El indicador se calcula de la siguiente manera:

JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))

donde:

JMA - suavizado adaptativo;

Momentum - indicador técnico Momentum;

FATL - filtro digital;

Price[bar] - el precio del activo financiero analizado en la barra con índice "bar".

ColorJFatlAcceleration utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".



