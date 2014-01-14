CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

JFatlAcceleration - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1373
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
colorjfatlacceleration.mq5 (9.45 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción:

JFatlAcceleration mide la aceleración de la tendencia actual. El indicador se calcula de la siguiente manera:

JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))

donde:

  • JMA - suavizado adaptativo;
  • Momentum - indicador técnico Momentum;
  • FATL - filtro digital;
  • Price[bar] - el precio del activo financiero analizado en la barra con índice "bar".

ColorJFatlAcceleration utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

ColorJFatlAcceleration

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/504

Trend_CF Trend_CF

Indicador simple y claro de la fuerza y dirección de la tendencia actual.

WATR WATR

Indicador de tendencia sencillo y claro.

JFatlSpeed JFatlSpeed

El indicador muestra el cambio de tendencia con un retraso mínimo.

NonLagAMA NonLagAMA

El indicador MA estándar fuertemente procesado.