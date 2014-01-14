Mira cómo descargar robots gratis
JFatlAcceleration - indicador para MetaTrader 5
Descripción:
JFatlAcceleration mide la aceleración de la tendencia actual. El indicador se calcula de la siguiente manera:
JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))
donde:
- JMA - suavizado adaptativo;
- Momentum - indicador técnico Momentum;
- FATL - filtro digital;
- Price[bar] - el precio del activo financiero analizado en la barra con índice "bar".
ColorJFatlAcceleration utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/504
