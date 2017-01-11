Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador de señal semafórico, con el uso del indicador WPR, permite enviar alertas, emails y mensajes Push al smartphone.
Este indicador se basa en la idea de que antes de la reversa del precio y del propio indicador, primero, ocurre la deceleración de la velocidad del cambio del indicador, y luego, su reversa. Para eso, se buscan las áreas donde el precio empieza a estancarse en las zonas de sobrecompra o sobreventa del indicador rápido WPR.
El indicador tiene la capacidad de marcar estas zonas en el gráfico usando las flechas. Además, en los ajudtes se puede desactivar la búsqueda de las deceleraciones de WPR, entonces el indicador simplemente va a mostrar la superación de los niveles WPR establecidos en los ajustes — LevelMax y LevelMin.
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint WPRPeriod=12; // WPR Period input double LevelMax=-20; // Signal Level Max input double LevelMin=-80; // Signal Level Min input bool SeekSlowdown=true; // Seek Slowdown input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras //---- Variables de entrada para las alertas input uint NumberofBar=1; // Número de la barra para enviar la señal input bool SoundON=true; // Permiso de la alerta input uint NumberofAlerts=2; // Número de alertas input bool EMailON=false; // Permiso del envío de la señal vía email input bool PushON=false; // Permiso del envío de la señal al móvil
Fig. 1. Indicador WPR_Slowdown
Fig. 2. Envío de la alerta por el indicador WPR_Slowdown
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16528
