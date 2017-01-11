CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

WPR_Slowdown - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
956
Ranking:
(17)
Publicado:
WPR_Slowdown.mq5 (25.72 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Tor

El indicador de señal semafórico, con el uso del indicador WPR, permite enviar alertas, emails y mensajes Push al smartphone.

Este indicador se basa en la idea de que antes de la reversa del precio y del propio indicador, primero, ocurre la deceleración de la velocidad del cambio del indicador, y luego, su reversa. Para eso, se buscan las áreas donde el precio empieza a estancarse en las zonas de sobrecompra o sobreventa del indicador rápido WPR.

El indicador tiene la capacidad de marcar estas zonas en el gráfico usando las flechas. Además, en los ajudtes se puede desactivar la búsqueda de las deceleraciones de WPR, entonces el indicador simplemente va a mostrar la superación de los niveles WPR establecidos en los ajustes — LevelMax y LevelMin.

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                  |
//+----------------------------------------------+
input uint WPRPeriod=12;                        // WPR Period
input double LevelMax=-20;                      // Signal Level Max
input double LevelMin=-80;                      // Signal Level Min
input bool SeekSlowdown=true;                   // Seek Slowdown
input int Shift=0;                              // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras
//---- Variables de entrada para las alertas
input uint NumberofBar=1;                      // Número de la barra para enviar la señal
input bool SoundON=true;                         // Permiso de la alerta
input uint NumberofAlerts=2;                    // Número de alertas
input bool EMailON=false;                       // Permiso del envío de la señal vía email
input bool PushON=false;                         // Permiso del envío de la señal al móvil

Fig. 1. Indicador WPR_Slowdown

Fig. 1. Indicador WPR_Slowdown

Fig. 2. Envío de la alerta por el indicador WPR_Slowdown

Fig. 2. Envío de la alerta por el indicador WPR_Slowdown

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16528

MFI_Slowdown MFI_Slowdown

El indicador de señal semafórico, con el uso del indicador MFI,permite enviar alertas, emails y mensajes Push al smartphone.

Adaptive Laguerre Adaptive Laguerre

Filtro clásico Laguerre con posibilidad de escoger entre 22 tipos de precios

Aroon Oscillator Aroon Oscillator

Oscilador clásico Aroon con una visualización nueva

ZigZag_CHO ZigZag_CHO

Zigzag trazado a base del oscilador de Chaikin.