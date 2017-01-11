Autor real:

Tor

El indicador de señal semafórico, con el uso del indicador WPR, permite enviar alertas, emails y mensajes Push al smartphone.

Este indicador se basa en la idea de que antes de la reversa del precio y del propio indicador, primero, ocurre la deceleración de la velocidad del cambio del indicador, y luego, su reversa. Para eso, se buscan las áreas donde el precio empieza a estancarse en las zonas de sobrecompra o sobreventa del indicador rápido WPR.

El indicador tiene la capacidad de marcar estas zonas en el gráfico usando las flechas. Además, en los ajudtes se puede desactivar la búsqueda de las deceleraciones de WPR, entonces el indicador simplemente va a mostrar la superación de los niveles WPR establecidos en los ajustes — LevelMax y LevelMin.

input uint WPRPeriod= 12 ; input double LevelMax=- 20 ; input double LevelMin=- 80 ; input bool SeekSlowdown= true ; input int Shift= 0 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Fig. 1. Indicador WPR_Slowdown

Fig. 2. Envío de la alerta por el indicador WPR_Slowdown