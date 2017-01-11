Mira cómo descargar robots gratis
Adaptive Laguerre - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizaciones:
- 1055
- Ranking:
-
- Publicado:
Publicado:
Es un filtro clásico adaptable de Laguerre con un conjunto estándar de 22 tipos de precios.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16522
