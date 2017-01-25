代码库部分
WPR_Slowdown - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Tor

基于 WPR 指标的信号灯信号指标，还有功能可以提醒，发送电子邮件和向移动设备发送推送通知。

本指标是基于这样的思路，价格的反转之前指标变化率和它的反转会降低。为此，它会搜索价格开始停滞并且快速 WPR 指标位于超买或者超卖区域之中的时机。

本指标提供功能在图表的这些区域中用箭头标记，也可以禁用WPR变慢的搜索，在这种情况下，指标只会简单地显示 WPR 水平超出了设置中的设定值 — LevelMaxLevelMin

//+----------------------------------------------+
//| 指标的输入参数                |
//+----------------------------------------------+
input uint WPRPeriod=12;                        // WPR 周期数
input double LevelMax=-20;                      // 最大信号水平
input double LevelMin=-80;                      // 最小信号水平
input bool SeekSlowdown=true;                   // 寻找减速
input int Shift=0;                              // 指标水平偏移柱数
//---- 用于提醒的输入参数 
input uint NumberofBar=1;                       // 信号柱的编号
input bool SoundON=true;                        // 启用提醒
input uint NumberofAlerts=2;                    // 提醒的数量
input bool EMailON=false;                       // 启用发送信号到电子邮件
input bool PushON=false;                        //启用发送信号到移动设备

图1. WPR_Slowdown 指标

图2. WPR_Slowdown 指标生成提醒

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16528

