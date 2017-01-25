真实作者:

Tor

基于 WPR 指标的信号灯信号指标，还有功能可以提醒，发送电子邮件和向移动设备发送推送通知。

本指标是基于这样的思路，价格的反转之前指标变化率和它的反转会降低。为此，它会搜索价格开始停滞并且快速 WPR 指标位于超买或者超卖区域之中的时机。

本指标提供功能在图表的这些区域中用箭头标记，也可以禁用WPR变慢的搜索，在这种情况下，指标只会简单地显示 WPR 水平超出了设置中的设定值 — LevelMax 和 LevelMin。

input uint WPRPeriod= 12 ; input double LevelMax=- 20 ; input double LevelMin=- 80 ; input bool SeekSlowdown= true ; input int Shift= 0 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

图1. WPR_Slowdown 指标

图2. WPR_Slowdown 指标生成提醒