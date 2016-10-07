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Tor

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора WPR с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

В индикатор заложена идея, что перед разворотом цены и самого индикатора сначала идёт торможение скорости изменения индикатора, потом его разворот. Для этого ищутся такие участки, где цена начинает застаиваться в зоне перекупленности или перепроданности быстрого индикатора WPR.

Индикатор имеет возможность помечать эти зоны стрелками на графике . Также можно в настройках отключить поиск замедлений WPR, тогда индикатор будет показывать просто превышение заданных в настройках уровней WPR — LevelMax и LevelMin.

input uint WPRPeriod= 12 ; input double LevelMax=- 20 ; input double LevelMin=- 80 ; input bool SeekSlowdown= true ; input int Shift= 0 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Рис.1. Индикатор WPR_Slowdown

Рис.2. Подача алерта индикатором WPR_Slowdown