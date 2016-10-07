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WPR_Slowdown - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Tor
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора WPR с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
В индикатор заложена идея, что перед разворотом цены и самого индикатора сначала идёт торможение скорости изменения индикатора, потом его разворот. Для этого ищутся такие участки, где цена начинает застаиваться в зоне перекупленности или перепроданности быстрого индикатора WPR.
Индикатор имеет возможность помечать эти зоны стрелками на графике . Также можно в настройках отключить поиск замедлений WPR, тогда индикатор будет показывать просто превышение заданных в настройках уровней WPR — LevelMax и LevelMin.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint WPRPeriod=12; // WPR Period input double LevelMax=-20; // Signal Level Max input double LevelMin=-80; // Signal Level Min input bool SeekSlowdown=true; // Seek Slowdown input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах //---- Входные переменные для алертов input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный
Рис.1. Индикатор WPR_Slowdown
Рис.2. Подача алерта индикатором WPR_Slowdown
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора MFI с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Exp_RSI_Slowdown
Торговая система, построенная на сигналах индикатора RSI_Slowdown.
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе Чайкина.ZigZag_CCI
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе CCI.