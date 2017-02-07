und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
WPR_Slowdown - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 784
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Tor
Der semaphore Signal-Indikator mit der Verwendung des Oszillators WPR und mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.
Im Indikator wurde die Idee gelegt, dass vor der Wende des Preises und des Indikators geht erstmal das Bremsen der Veränderungsgeschwindigkeit des Indikators vor, und erst später seine Wende. Dafür werden solche Stellen gesucht, wo der Preis in den Überverkaufsbereichen oder Überkaufsbereichen des schnellen Indikators RSI beginnt, zu verzögern.
Der Indikator hat die Möglichkeit, diese Bereichen mit den Pfeilen auf dem Chart zu bezeichnen. Man kann auch in den Einstellungen die Suche nach den Verzögerungen RSI ausschalten, dann wird der Indikator einfach die Überschreitung der Ebene RSI — LevelMax und LevelMin zeigen, die in den Einstellungen gegeben sind.
//+----------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+----------------------------------------------+ input uint WPRPeriod=12; // WPR Period input double LevelMax=-20; // Signal Level Max input double LevelMin=-80; // Signal Level Min input bool SeekSlowdown=true; // Seek Slowdown input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars //---- Die Eingangsvariable für Alerts input uint NumberofBar=1; // Die Nummer der Bar für die Sendung des Signals input bool SoundON=true; // ie Erlaubnis der Alert input uint NumberofAlerts=2; // Die Anzahl der Alerts input bool EMailON=false; // Die Erlaubnis der Email-Sendung des Signals input bool PushON=false; // Die Erlaubnis der Sendung des Signals aufs Handy
in Abb.1. Индикатор WPR_Slowdown
in Abb.2. Подача алерта индикатором WPR_Slowdown
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16528
Der semaphore Signal-Indikator mit der Verwendung des Oszillators MFI und mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.Exp_RSI_Slowdown
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators RSI_Slowdown gebaut wurde.
Der ZigZag, der aufgrund des Oszillators Chaikin erstellt ist.ZigZag_CCI
Der ZigZag, der aufgrund des Oszillators CCI erstellt ist.