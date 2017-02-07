Der echte Autor:

Tor

Der semaphore Signal-Indikator mit der Verwendung des Oszillators WPR und mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.

Im Indikator wurde die Idee gelegt, dass vor der Wende des Preises und des Indikators geht erstmal das Bremsen der Veränderungsgeschwindigkeit des Indikators vor, und erst später seine Wende. Dafür werden solche Stellen gesucht, wo der Preis in den Überverkaufsbereichen oder Überkaufsbereichen des schnellen Indikators RSI beginnt, zu verzögern.

Der Indikator hat die Möglichkeit, diese Bereichen mit den Pfeilen auf dem Chart zu bezeichnen. Man kann auch in den Einstellungen die Suche nach den Verzögerungen RSI ausschalten, dann wird der Indikator einfach die Überschreitung der Ebene RSI — LevelMax und LevelMin zeigen, die in den Einstellungen gegeben sind.

input uint WPRPeriod= 12 ; input double LevelMax=- 20 ; input double LevelMin=- 80 ; input bool SeekSlowdown= true ; input int Shift= 0 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

in Abb.1. Индикатор WPR_Slowdown

in Abb.2. Подача алерта индикатором WPR_Slowdown