Der echte Autor:

Tor

Der semaphore Signal-Indikator mit der Verwendung des Oszillators WPR und mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.

Im Indikator wurde die Idee gelegt, dass vor der Wende des Preises und des Indikators geht erstmal das Bremsen der Veränderungsgeschwindigkeit des Indikators vor, und erst später seine Wende. Dafür werden solche Stellen gesucht, wo der Preis in den Überverkaufsbereichen oder Überkaufsbereichen des schnellen Indikators RSI beginnt, zu verzögern.

Der Indikator hat die Möglichkeit, diese Bereichen mit den Pfeilen auf dem Chart zu bezeichnen. Man kann auch in den Einstellungen die Suche nach den Verzögerungen RSI ausschalten, dann wird der Indikator einfach die Überschreitung der Ebene RSI — LevelMax und LevelMin zeigen, die in den Einstellungen gegeben sind.

//+----------------------------------------------+
//| Eingangsparameter des Indikators                 |
//+----------------------------------------------+
input uint WPRPeriod=12;                        // WPR Period
input double LevelMax=-20;                      // Signal Level Max
input double LevelMin=-80;                      // Signal Level Min
input bool SeekSlowdown=true;                   // Seek Slowdown
input int Shift=0;                              // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
//---- Die Eingangsvariable für Alerts 
input uint NumberofBar=1;                       // Die Nummer der Bar für die Sendung des Signals
input bool SoundON=true;                        // ie Erlaubnis der Alert
input uint NumberofAlerts=2;                    // Die Anzahl der Alerts
input bool EMailON=false;                       // Die Erlaubnis der Email-Sendung des Signals
input bool PushON=false;                        // Die Erlaubnis der Sendung des Signals aufs Handy

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16528

