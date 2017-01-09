Participe de nossa página de fãs
WPR_Slowdown - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Tor
Indicador de sinal semáforo com uso do oscilador WPR com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.
O indicador é baseado na ideia de que, antes da reversão do preço e do indicador, primeiro acontece a desaceleração das taxas de mudança do indicador e, em seguida, sua reversão. Para este fim, são procuradas as áreas onde o preço começa a estagnar na zona de sobrecompra ou sobrevenda do indicador WPR rápido.
O indicador tem a capacidade de marcar essas áreas com setas, no gráfico. Você também pode, nas configurações, desativar o atraso do WPR, assim, o indicador mostrará apenas o aumento dos níveis WPR especificados nas configurações, isto é, LevelMax e LevelMin.
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint WPRPeriod=12; // WPR Period input double LevelMax=-20; // Signal Level Max input double LevelMin=-80; // Signal Level Min input bool SeekSlowdown=true; // Seek Slowdown input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador nas barras // ---- Variáveis de entrada para alertas input uint NumberofBar=1; // Número da barra para envio do sinal input bool SoundON=true; // Autorização do sinal input uint NumberofAlerts=2; // Número de alertas input bool EMailON=false; // Autorização para enviar o sinal via e-mail input bool PushON=false; // Autorização para enviar o sinal para o telefone
Fig.1. Indicador WPR_Slowdown
Fig.2. Emissão do alerta usando o indicador WPR_Slowdown
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16528
