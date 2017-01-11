CodeBaseSecciones
Indicadores

MFI_Slowdown - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
MFI_Slowdown.mq5 (25.91 KB) ver
Autor real:

Tor

El indicador de señal semafórico, con el uso del indicador MFI, permite enviar alertas, emails y mensajes Push al smartphone.

Este indicador se basa en la idea de que antes de la reversa del precio y del propio indicador, primero, ocurre la deceleración de la velocidad del cambio del indicador, y luego, su reversa. Para eso, se buscan las áreas donde el precio empieza a estancarse en las zonas de sobrecompra o sobreventa del indicador rápido MFI.

El indicador tiene la capacidad de marcar estas zonas en el gráfico usando las flechas. Además, en los ajudtes se puede desactivar la búsqueda de las deceleraciones de MFI, entonces el indicador simplemente va a mostrar la superación de los niveles MFI establecidos en los ajustes — LevelMax y LevelMin.

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                  |
//+----------------------------------------------+
input uint MFIPeriod=2;                                // MFI Period
input ENUM_APPLIED_VOLUME MFI_VolumeType=VOLUME_TICK;  // volumen 
input double LevelMax=90;                       // Signal Level Max
input double LevelMin=10;                       // Signal Level Min
input bool SeekSlowdown=true;                   // Seek Slowdown
input int Shift=0;                              // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras
//---- Variables de entrada para las alertas
input uint NumberofBar=1;                      //Número de la barra para enviar la señal
input bool SoundON=true;                         //Permiso de la alerta
input uint NumberofAlerts=2;                    // Número de alertas
input bool EMailON=false;                       // Permiso del envío de la señal vía email
input bool PushON=false;                         // Permiso del envío de la señal al móvil

Fig. 1. Indicador MFI_Slowdown

Fig. 2. Envío de la alerta por el indicador MFI_Slowdown

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16527

