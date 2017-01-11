CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ZigZag_CHO - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
836
Ranking:
(16)
Publicado:
ZigZag_CHO.mq5 (19.94 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Zigzag trazado a base del oscilador de Chaikin.

Fig. 1. Indicador ZigZag_CHO

Fig. 1. Indicador ZigZag_CHO

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16530

Aroon Oscillator Aroon Oscillator

Oscilador clásico Aroon con una visualización nueva

WPR_Slowdown WPR_Slowdown

El indicador de señal semafórico, con el uso del indicador WPR, permite enviar alertas, emails y mensajes Push al smartphone.

Momentum Pinball Momentum Pinball

Indicador «Pinball de impulso» ligeramente modificado

Super Passband Filter Super Passband Filter

Oscilador desarrollado por John Ehlers con adiciones