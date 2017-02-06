コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

WPR_Slowdown - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
906
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Tor

WPR指標に基づいたセマフォシグナル指標で、アラート機能、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を特徴とします。

この指標は、価格の逆転に先立って指標の変動率の低下とその逆転が行われるという考え方に基づいています。この目的のために、高速WPR指標の買われ過ぎまたは売られ過ぎ領域で価格が停滞し始める間隔が検索されます。

この指標は、チャート上にこれらの領域を矢印でマークする機能を提供します。また、WPRの減速の検索を無効にすることもできます。その場合、指標は単にLevelMaxおよびLevelMinの設定で指定されたWPRレベルの超過を表示します。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input uint WPRPeriod=12;                        // WPR期間
input double LevelMax=-20;                      // シグナルレベル Max
input double LevelMin=-80;                      // シグナルレベル Min
input bool SeekSlowdown=true;                   // 原則を検索する
input int Shift=0;                              // バー単位での水平方向の指標のシフト
//---- アラートのための入力変数 
input uint NumberofBar=1;                       // シグナルのためのバー番号
input bool SoundON=true;                        // アラートの有効化
input uint NumberofAlerts=2;                    // アラート数
input bool EMailON=false;                       // シグナルのメール送信の有効化
input bool PushON=false;                        // シグナルのモバイルへの送信の有効化

図1　WPR_Slowdown指標

図1　WPR_Slowdown指標

図2　WPR_Slowdown指標のアラート生成

図2　WPR_Slowdown指標のアラート生成

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16528

MFI_Slowdown MFI_Slowdown

MFI指標に基づいたセマフォシグナル指標で、アラート機能、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を特徴とします。

Exp_RSI_Slowdown Exp_RSI_Slowdown

RSI_Slowdown指標のシグナルに基づいた取引システムです。

ZigZag_CHO ZigZag_CHO

チャイキンオシレータに基づいたジグザグです。

ZigZag_CCI ZigZag_CCI

CCIオシレータに基づいたジグザグです。