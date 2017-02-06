実際の著者：

Tor

WPR指標に基づいたセマフォシグナル指標で、アラート機能、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を特徴とします。

この指標は、価格の逆転に先立って指標の変動率の低下とその逆転が行われるという考え方に基づいています。この目的のために、高速WPR指標の買われ過ぎまたは売られ過ぎ領域で価格が停滞し始める間隔が検索されます。

この指標は、チャート上にこれらの領域を矢印でマークする機能を提供します。また、WPRの減速の検索を無効にすることもできます。その場合、指標は単にLevelMaxおよびLevelMinの設定で指定されたWPRレベルの超過を表示します。

input uint WPRPeriod= 12 ; input double LevelMax=- 20 ; input double LevelMin=- 80 ; input bool SeekSlowdown= true ; input int Shift= 0 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

図1 WPR_Slowdown指標

図2 WPR_Slowdown指標のアラート生成