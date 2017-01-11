CodeBaseSecciones
Aroon Oscillator - indicador para MetaTrader 5

mladen | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Mladen Rakic
1009
(23)
Es el oscilador habitual Aroon que sirve para confirmar la tendencia en el mercado. En esta versión su visualización gráfica es más intuitiva y simple. El usuario puede cambiar su esquema de colores como vea oportuno.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16529

