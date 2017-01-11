Se trata de RSI con posibilidad de suavizar el precio (el precio se suaviza antes del cálculo de RSI). Eso permite realizar la filtración adicional de la señal.



En los parámetros de entrada, se establece la posibilidad de personalizar el período del cálculo de RSI, selección del período y método del cálculo de la línea media del suavizado. Como siempre, se ofrece un conjunto estándar compuesto de 22 tipos de precios, de acuerdo a los cuales se calcula el indicador. Las zonas de sobrecompra y sobreventa se rellenan con colores seleccionados.

