MHL Average - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizaciones:
1096
Ranking:
(26)
Publicado:
Middle-High-Low Average es una combinación de dos medias móviles. Una de ellas es la media constante, y la segunda es el valor medio entre el máximo más alto y el mínimo más bajo. Su intersección demuestra la tendencia actual. En esta versión del indicador, se utilizan los valores predefinidos, propuestos en su tiempo por el desarrollador de este indicador, Vitaly Apirin, a excepción de que él utiliza SMA, y en esta versión se utiliza EMA por defecto.

En los parámetros de entrada figura el período del cálculo, el precio utilizado y el método del cálculo de medias móviles. La configuración de las alertas permite enviar la señal sobre el cambio de la tendencia o sobre el comienzo de una barra nueva.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16516

