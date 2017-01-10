代码库部分
复合 RSI - MetaTrader 5脚本

mladen
Mladen Rakic
1439
(25)
RSI 可以在计算 RS I之前进行价格平滑。允许附加的信号过滤。

输入参数是 RSI 计算周期, 用于计算平滑线的方法 (SMA, EMA 等)。如同往常, 输入提供了标准 22 种价格类型的集合。

超买和超卖区域以选定的颜色填充。



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16515

