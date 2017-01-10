RSI 可以在计算 RS I之前进行价格平滑。允许附加的信号过滤。输入参数是 RSI 计算周期, 用于计算平滑线的方法 (SMA, EMA 等)。如同往常, 输入提供了标准 22 种价格类型的集合。超买和超卖区域以选定的颜色填充。