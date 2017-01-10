请观看如何免费下载自动交易
MetaTrader 5脚本
复合 RSI - MetaTrader 5脚本
发布者:
Mladen Rakic
显示:
1439
等级:
-
已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
RSI 可以在计算 RS I之前进行价格平滑。允许附加的信号过滤。
输入参数是 RSI 计算周期, 用于计算平滑线的方法 (SMA, EMA 等)。如同往常, 输入提供了标准 22 种价格类型的集合。
超买和超卖区域以选定的颜色填充。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16515
