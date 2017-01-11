El indicador de señal semafórico, con el uso del indicador RSI, permite enviar alertas, emails y mensajes Push al smartphone.

Este indicador se basa en la idea de que antes de la reversa del precio y del propio indicador, primero, ocurre la deceleración de la velocidad del cambio del indicador, y luego, su reversa. Para eso, se buscan las áreas donde el precio empieza a estancarse en las zonas de sobrecompra o sobreventa del indicador rápido RSI.

El indicador tiene la capacidad de marcar estas zonas en el gráfico usando las flechas. Además, en los ajudtes se puede desactivar la búsqueda de las deceleraciones de RSI, entonces el indicador simplemente va a mostrar la superación de los niveles RSI establecidos en los ajustes — LevelMax y LevelMin.

input uint RSIPeriod= 2 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price= PRICE_CLOSE ; input double LevelMax= 90 ; input double LevelMin= 10 ; input bool SeekSlowdown= true ; input int Shift= 0 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 05.10.2016.

Fig. 1. Indicador RSI_Slowdown

Рис.2. Envío de la alerta indicador RSI_Slowdown



