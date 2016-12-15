



計算前に価格を平滑化できるRSI。これにより、追加の信号フィルタリングが可能になります。入力パラメータは、RSI計算期間、平滑化線の計算方法（単純MA、EMAなど）です。いつものように、入力は22種類の価格の標準セットを提供します。買わ/売られ過ぎの領域は選ばれた色で塗られます。