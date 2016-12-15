無料でロボットをダウンロードする方法を見る
コンポジットRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
計算前に価格を平滑化できるRSI。これにより、追加の信号フィルタリングが可能になります。
入力パラメータは、RSI計算期間、平滑化線の計算方法（単純MA、EMAなど）です。いつものように、入力は22種類の価格の標準セットを提供します。
買わ/売られ過ぎの領域は選ばれた色で塗られます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16515
