RSI c возможностью сглаживания цены (цена сглаживается еще до расчета RSI). Это позволяет осуществлять дополнительную фильтрацию сигнала.



Во входных параметрах задается возможность настройки периода расчета RSI, выбора периода и метода расчета сглаживающей средней линии. Как обычно, предоставляется стандартный набор из 22 типов цен, по которым рассчитывается индикатор. Зоны перекупленности и перепроданности заливаются выбранными цветами.

