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Composite RSI - индикатор для MetaTrader 5
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RSI c возможностью сглаживания цены (цена сглаживается еще до расчета RSI). Это позволяет осуществлять дополнительную фильтрацию сигнала.
Во входных параметрах задается возможность настройки периода расчета RSI, выбора периода и метода расчета сглаживающей средней линии. Как обычно, предоставляется стандартный набор из 22 типов цен, по которым рассчитывается индикатор. Зоны перекупленности и перепроданности заливаются выбранными цветами.
MHL Average
Middle-High-Low Average - совокупность двух скользящих среднихALMA with addition of filters
Индикатор ALMA с плавающими уровнями и дополнительной фильтрацией