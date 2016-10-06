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Индикаторы

Composite RSI - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
2607
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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RSI c возможностью сглаживания цены (цена сглаживается еще до расчета RSI). Это позволяет осуществлять дополнительную фильтрацию сигнала.

Во входных параметрах задается возможность настройки периода расчета RSI, выбора периода и метода расчета сглаживающей средней линии. Как обычно, предоставляется стандартный набор из 22 типов цен, по которым рассчитывается индикатор. Зоны перекупленности и перепроданности заливаются выбранными цветами.



GMA GMA

Геометрическая скользящая средняя.

YMA YMA

Скользящая средняя по ценам (O+C+H+L)/4.

MHL Average MHL Average

Middle-High-Low Average - совокупность двух скользящих средних

ALMA with addition of filters ALMA with addition of filters

Индикатор ALMA с плавающими уровнями и дополнительной фильтрацией