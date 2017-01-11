CodeBaseSecciones
Indicadores

ALMA with addition of filters - indicador para MetaTrader 5

mladen | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizaciones:
1703
Ranking:
(30)
Publicado:
Alma_1_3.mq5 (11.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador original ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) está destinado para suavizar fluctuaciones pequeñas de los precios y amplificar la detección de la tendencia mediante la aplicación de la media móvil dos veces. La esencia del indicador está descrita en la web de su autor. El nivel del ruido se reduce gracias a la filtración: el indicador sigue la tendencia principal, eliminando los ruidos que llegan con los últimos ticks.

Esta versión mejorada del indicador ALMA tiene los filtros adicionales y diferentes parámetros de entrada. Además del período del cálculo y el precio utilizado, por ejemplo, aquí se puede seleccionar el período y el nivel de filtración (por defecto, se ponen ceros).


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16517

