Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ALMA with addition of filters - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizaciones:
- 1703
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador original ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) está destinado para suavizar fluctuaciones pequeñas de los precios y amplificar la detección de la tendencia mediante la aplicación de la media móvil dos veces. La esencia del indicador está descrita en la web de su autor. El nivel del ruido se reduce gracias a la filtración: el indicador sigue la tendencia principal, eliminando los ruidos que llegan con los últimos ticks.
Esta versión mejorada del indicador ALMA tiene los filtros adicionales y diferentes parámetros de entrada. Además del período del cálculo y el precio utilizado, por ejemplo, aquí se puede seleccionar el período y el nivel de filtración (por defecto, se ponen ceros).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16517
Middle-High-Low Average - combinación de dos medias móvilesComposite RSI
Otra versión de RSI con el uso de los precios suavizados
Publico seis clases escritas para un uso conveniente y comprensible de los indicadores en su código.Blau T3 ECO
Oscilador T3 ergódico de vela de William Blau