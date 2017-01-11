CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_Delta_WPR - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
889
Ranking:
(19)
Publicado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
Delta_WPR.mq5 (15.46 KB) ver
\MQL5\Experts\
Exp_Delta_WPR.mq5 (13.04 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Asesor Experto Exp_Delta_WPR está construido a base del cambio del color del indicador Delta_WPR. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color del histograma del indicador ha cambiado al azul tendencial o naranja.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador Delta_WPR.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2015 con GBPUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16512

Delta_WPR_HTF Delta_WPR_HTF

El indicador Delta_WPR permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Elliott Wave Oscillator Elliott Wave Oscillator

Este oscilador permite calcular cómodamente las ondas de Elliott.

RSI_Slowdown RSI_Slowdown

El indicador de señal semafórico, con el uso del indicador RSI, permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.

Composite RSI Composite RSI

Otra versión de RSI con el uso de los precios suavizados