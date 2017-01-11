Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_Delta_WPR - Asesor Experto para MetaTrader 5
- 889
El Asesor Experto Exp_Delta_WPR está construido a base del cambio del color del indicador Delta_WPR. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color del histograma del indicador ha cambiado al azul tendencial o naranja.
Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador Delta_WPR.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de las pruebas para 2015 con GBPUSD H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
