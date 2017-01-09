CodeBaseSeções
Composite RSI - indicador para MetaTrader 5

mladen
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
1243
Avaliação:
(25)
Publicado:
Trata-se do RSI com possibilidade de suavização de preço (o preço é suavizado antes do cálculo do RSI). Isto permite a filtragem adicional do sinal.

Nos parâmetros de entrada, torna-se possível personalizar o período de cálculo do RSI, selecionar o período e o método de cálculo da linha média de suavização. Como de costume, é fornecido um conjunto padrão de 22 tipos de preços, de acordo com eles é calculado o indicador. zonas de sobrevenda/sobrecompra são preenchidas com as cores selecionadas.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16515

