Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Composite RSI - indicador para MetaTrader 5
Mladen Rakic
- 1243
-
Trata-se do RSI com possibilidade de suavização de preço (o preço é suavizado antes do cálculo do RSI). Isto permite a filtragem adicional do sinal.
Nos parâmetros de entrada, torna-se possível personalizar o período de cálculo do RSI, selecionar o período e o método de cálculo da linha média de suavização. Como de costume, é fornecido um conjunto padrão de 22 tipos de preços, de acordo com eles é calculado o indicador. zonas de sobrevenda/sobrecompra são preenchidas com as cores selecionadas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16515
