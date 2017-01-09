CodeBaseKategorien
Indikatoren

Composite RSI - Indikator für den MetaTrader 5

mladen | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Mladen Rakic
Ansichten:
944
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
RSI mit der Möglichkeit einer Preisglättung vor der Berechnung des RSI. Dies ermöglicht eine zusätzliche Signal Filterung.

Die Eingabeparameter sind die RSI Berechnungsperiode, die Methode zur Berechnung der Glättungslinie (einfacher MA, EMA etc.). Wie üblich, bieten die Eingaben einen Standardsatz von 22 Preistypen an.

Überkaufte und überverkaufte Bereiche werden mit der ausgewählten Farbe gefüllt.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16515

