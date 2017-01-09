Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Composite RSI - Indikator für den MetaTrader 5
- Mladen Rakic
- 944
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
RSI mit der Möglichkeit einer Preisglättung vor der Berechnung des RSI. Dies ermöglicht eine zusätzliche Signal Filterung.
Die Eingabeparameter sind die RSI Berechnungsperiode, die Methode zur Berechnung der Glättungslinie (einfacher MA, EMA etc.). Wie üblich, bieten die Eingaben einen Standardsatz von 22 Preistypen an.
Überkaufte und überverkaufte Bereiche werden mit der ausgewählten Farbe gefüllt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16515
Elliott Wave Oszillator
Eine guter Oszillator der beim Zählen von Elliot Wellen hilft.UniOscillator
Der Oszillator basiert auf dem RSI mit anpassbarer Periode und Farbschema.
MHL Average
Middle-High-Low Average - eine Korrelation von zwei Mittelwerten.ALMA mit addition filters
ALMA mit schwebenden Levels und zusätzlich Filtern.