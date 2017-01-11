CodeBaseSecciones
Delta_WPR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Delta_WPR.mq5 (15.46 KB) ver
Delta_WPR_HTF.mq5 (16.76 KB) ver
El indicador Delta_WPR permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador Delta_WPR.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Delta_WPR_HTF

