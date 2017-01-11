Este indicador construye las velas a base de 4 medias móviles: de los precios Open, Close, High, Low.

Oscilador con el período ajustable y el esquema de color

El indicador Delta_WPR permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

El Asesor Experto Exp_Delta_WPR está construido a base del cambio del color del indicador Delta_WPR.