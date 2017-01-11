CodeBaseSecciones
Elliott Wave Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Hossein Nouri
Publicado por:
Hossein Nouri
Visualizaciones:
6214
Ranking:
(74)
Publicado:
Autor real:Hossein Nouri

Este oscilador permite calcular cómodamente las ondas de Elliott.

  • Barras de diferentes colores para marcar el cambio de la tendencia.
  • Posibilidad de trazar la media móvil en la ventana del indicador.
  • Todas las opciones son ajustables.

Versión 1.0


Ejemplo

UniOscillator UniOscillator

Oscilador con el período ajustable y el esquema de color

4MA Candles 4MA Candles

Este indicador construye las velas a base de 4 medias móviles: de los precios Open, Close, High, Low.

Delta_WPR_HTF Delta_WPR_HTF

El indicador Delta_WPR permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_Delta_WPR Exp_Delta_WPR

El Asesor Experto Exp_Delta_WPR está construido a base del cambio del color del indicador Delta_WPR.