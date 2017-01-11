Mira cómo descargar robots gratis
Elliott Wave Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Hossein Nouri
- 6214
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor real:Hossein Nouri
Este oscilador permite calcular cómodamente las ondas de Elliott.
- Barras de diferentes colores para marcar el cambio de la tendencia.
- Posibilidad de trazar la media móvil en la ventana del indicador.
- Todas las opciones son ajustables.
Versión 1.0
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16509
