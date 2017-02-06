コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Delta_WPR_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
870
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDelta_WPR指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはDelta_WPR.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　Delta_WPR_HTF指標

図1　Delta_WPR_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16511

コーシーの導函数 コーシーの導函数

コーシーの差の微分で現在のバーと前のバーの推定値の差を示します。

コーシーの差 コーシーの差

コーシーの差この指標は価格の算術平均と幾何平均の差を示します。

Exp_Delta_WPR Exp_Delta_WPR

Exp_Delta_WPRエキスパートアドバイザーはDelta_WPR指標の色の変化に基づいています。

RSI_Slowdown RSI_Slowdown

RS指標に基づいたセマフォシグナル指標で、アラート機能、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を特徴とします。