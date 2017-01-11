Mira cómo descargar robots gratis
UniOscillator - indicador para MetaTrader 5
Es una versión más del oscilador. Los niveles de sobrecompra y sobreventa del mercado se marcan con colores correspondientes (se puede configurar el esquema de colores en los ajustes).
Parámetros de entrada:
- Período para el cálculo del oscilador
- precio usado (se ofrece un conjunto estándar de 22 tipos de precios)
- límite superior e inferior del oscilador
- momento cuando ocurre el cambio del color (puede ser la salida de la línea fuera del límite del oscilador, cambio de su inclinación o el cruce de la línea media)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16507
4MA Candles
Este indicador construye las velas a base de 4 medias móviles: de los precios Open, Close, High, Low.Cauchy derivative
Derivada de la diferencia de Koshi. Este indicador muestra la diferencia entre los valores calculados de la barra actual y la barra anterior.
Elliott Wave Oscillator
Este oscilador permite calcular cómodamente las ondas de Elliott.Delta_WPR_HTF
El indicador Delta_WPR permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.