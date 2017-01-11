CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

UniOscillator - indicador para MetaTrader 5

mladen | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizaciones:
844
Ranking:
(21)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es una versión más del oscilador. Los niveles de sobrecompra y sobreventa del mercado se marcan con colores correspondientes (se puede configurar el esquema de colores en los ajustes).

Parámetros de entrada:

  • Período para el cálculo del oscilador
  • precio usado (se ofrece un conjunto estándar de 22 tipos de precios)
  • límite superior e inferior del oscilador
  • momento cuando ocurre el cambio del color (puede ser la salida de la línea fuera del límite del oscilador, cambio de su inclinación o el cruce de la línea media)


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16507

4MA Candles 4MA Candles

Este indicador construye las velas a base de 4 medias móviles: de los precios Open, Close, High, Low.

Cauchy derivative Cauchy derivative

Derivada de la diferencia de Koshi. Este indicador muestra la diferencia entre los valores calculados de la barra actual y la barra anterior.

Elliott Wave Oscillator Elliott Wave Oscillator

Este oscilador permite calcular cómodamente las ondas de Elliott.

Delta_WPR_HTF Delta_WPR_HTF

El indicador Delta_WPR permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.