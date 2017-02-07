und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Delta_WPR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 843
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator Delta_WPR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Delta_WPR.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator Delta_WPR_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16511
Das Derivat der Differenz Cauchy. Der Indikator weist auf die Differenz der berechneten Werte zwischen der laufenden Bar und der vorherigen Bar hin.Cauchy difference
Die Differenz Cauchy. Der Indikator weist auf die Differenz der Mittel-Arithmetische und der Mittel-Geometrische Preisen hin.
Der Experte Exp_Delta_WPR wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Delta_WPR gebaut.RSI_Slowdown
Der semaphore Signal-Indikator mit der Verwendung des Oszillators RSI und mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.