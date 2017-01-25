代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Delta_WPR_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1039
等级:
(14)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 Delta_WPR 指标：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期数 (时段)

本指标需要 Delta_WPR.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. Delta_WPR_HTF 指标

图1. Delta_WPR_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16511

Cauchy derivative Cauchy derivative

Cauchy 差距指标的衍生，该指标显示了当前柱的估算数值和前一柱估算数值的差距。

Cauchy 差距 Cauchy 差距

Cauchy 差距. 本指标显示了价格的算术平均和几何平均之间的差距。

Exp_Delta_WPR Exp_Delta_WPR

Exp_Delta_WPR EA交易是基于 Delta_WPR 指标的颜色改变的。

RSI_Slowdown RSI_Slowdown

基于RSI指标的信号灯信号指标，有功能可以提醒，发送电子邮件以及向移动设备发送推送通知。