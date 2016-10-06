Классический фильтр Laguerre с возможностью выбора из 22 типов цены

Эксперт Exp_Delta_WPR построен на основе изменения цвета индикатора Delta_WPR.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора RSI с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.