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Индикаторы

Delta_WPR_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2554
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Delta_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Delta_WPR.mq5.

Рис.1. Индикатор Delta_WPR_HTF

Рис.1. Индикатор Delta_WPR_HTF

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