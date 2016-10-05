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Delta_WPR - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Tor
Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов WPR.
Индикатор будет полезен для тех, кто анализирует два индикатора WPR разных периодов (быстрый и медленный), их взаимное расположение, а также расположение медленного WPR относительно заданного уровня (к примеру 50).
То есть если медленный WPR больше 50, а быстрый WPR больше медленного WPR — красим гистограмму в цвет перекупленности.
Если медленный WPR меньше 50, а быстрый WPR меньше медленного WPR — красим гистограмму в цвет перепроданности.
Все настройки регулируются: цвета уровень сигнальный (-50), периоды медленного и быстрого WPR, вид отображения гистограммы.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // Type graph input uint WPRPeriod1=14; // Fast WPR Period input uint WPRPeriod2=30; // Slow WPR Period input int Level=-50; // Signal Level input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
У индикатора есть 5 буферов, которые возможно использовать по вашему разумению.
- 0 — Индикаторный буфер;
- 1 — Цветовой индикаторный буфер с тремя состояниями цвета;
- 2 — WPR быстрое;
- 3 — WPR медленное;
- 4 — Разность между двумя WPR (MACDWPR).
Рис.1. Полная гистограмма индикатора Delta_WPR
Рис.2. Укороченная гистограмма индикатора Delta_WPR
Осциллятор с настраиваемым периодом и цветовой схемой4MA Candles
Индикатор строит свечи на основе 4 скользящих средних: от цен Open, Close, High, Low.
Индикатор Delta_MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Delta_MFI
Эксперт Exp_Delta_MFI построен на основе изменения цвета индикатора Delta_MFI.