Реальный автор:

Tor

Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов WPR.

Индикатор будет полезен для тех, кто анализирует два индикатора WPR разных периодов (быстрый и медленный), их взаимное расположение, а также расположение медленного WPR относительно заданного уровня (к примеру 50).

То есть если медленный WPR больше 50, а быстрый WPR больше медленного WPR — красим гистограмму в цвет перекупленности.

Если медленный WPR меньше 50, а быстрый WPR меньше медленного WPR — красим гистограмму в цвет перепроданности.

Все настройки регулируются: цвета уровень сигнальный (-50), периоды медленного и быстрого WPR, вид отображения гистограммы.

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input uint WPRPeriod1= 14 ; input uint WPRPeriod2= 30 ; input int Level=- 50 ; input int Shift= 0 ;

У индикатора есть 5 буферов, которые возможно использовать по вашему разумению.

0 — Индикаторный буфер;

1 — Цветовой индикаторный буфер с тремя состояниями цвета;

2 — WPR быстрое;

3 — WPR медленное;

4 — Разность между двумя WPR (MACDWPR).

Рис.1. Полная гистограмма индикатора Delta_WPR

Рис.2. Укороченная гистограмма индикатора Delta_WPR