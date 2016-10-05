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Индикаторы

Delta_WPR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2589
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Tor

Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов WPR.

Индикатор будет полезен для тех, кто анализирует два индикатора WPR разных периодов (быстрый и медленный), их взаимное расположение, а также расположение медленного WPR относительно заданного уровня (к примеру 50).

То есть если медленный WPR больше 50, а быстрый WPR больше медленного WPR — красим гистограмму в цвет перекупленности.

Если медленный WPR меньше 50, а быстрый WPR меньше медленного WPR — красим гистограмму в цвет перепроданности.

Все настройки регулируются: цвета уровень сигнальный (-50), периоды медленного и быстрого WPR, вид отображения гистограммы.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram; // Type graph
input uint                 WPRPeriod1=14;    // Fast WPR Period
input uint                 WPRPeriod2=30;    // Slow WPR Period
input int                  Level=-50;        // Signal Level
input int                  Shift=0;          // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

У индикатора есть 5 буферов, которые возможно использовать по вашему разумению.

  • 0 — Индикаторный буфер;
  • 1 — Цветовой индикаторный буфер с тремя состояниями цвета;
  • 2 — WPR быстрое;
  • 3 — WPR медленное;
  • 4 — Разность между двумя WPR (MACDWPR).

Рис.1. Полная гистограмма индикатора Delta_WPR

Рис.1. Полная гистограмма индикатора Delta_WPR

Рис.2. Укороченная гистограмма индикатора Delta_WPR

Рис.2. Укороченная гистограмма индикатора Delta_WPR

UniOscillator UniOscillator

Осциллятор с настраиваемым периодом и цветовой схемой

4MA Candles 4MA Candles

Индикатор строит свечи на основе 4 скользящих средних: от цен Open, Close, High, Low.

Delta_MFI_HTF Delta_MFI_HTF

Индикатор Delta_MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Delta_MFI Exp_Delta_MFI

Эксперт Exp_Delta_MFI построен на основе изменения цвета индикатора Delta_MFI.