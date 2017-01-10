代码库部分
埃洛特波浪振荡器 - MetaTrader 5脚本

Hossein Nouri
发布者:
Hossein Nouri
显示:
1981
等级:
(74)
已发布:
真实作者:

Hossein Nouri

hsn.nouri@gmail.com

一款优秀的振荡器, 帮助您计数埃洛特波浪。

  • 请注意趋势变化时不同的柱线颜色
  • 拥有在指标窗口中绘制移动均线的能力
  • 所有选项可定制

版本 1.0


例如

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16509

