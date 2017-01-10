请观看如何免费下载自动交易
埃洛特波浪振荡器 - MetaTrader 5脚本
- Hossein Nouri
- 1981
真实作者:
Hossein Nouri
hsn.nouri@gmail.com
一款优秀的振荡器, 帮助您计数埃洛特波浪。
- 请注意趋势变化时不同的柱线颜色
- 拥有在指标窗口中绘制移动均线的能力
- 所有选项可定制
版本 1.0
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16509
UniOscillator
基于 RSI 的振荡器, 具有可调节的周期和配色方案。4MA 蜡烛
指标基于 4 个平均值绘制蜡烛: 开盘价, 收盘价, 最高价, 最低价的平均值。